В Химках подросток лишился пальца после взрыва петарды

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Подросток лишился пальца в результате взрыва петарды в подмосковных Химках.

"По предварительной информации, в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года в руках у 15-летнего подростка взорвалась петарда. В результате чего он госпитализирован", - сообщает прокуратура Московской области в своем телеграм-канале.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, пострадавшему подростку ампутировали один палец.

Химкинская прокуратура начала проверку по факту происшествия. В ее ходе будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, в результате взрыва в руках петарды у подростка были травмированы пальцы и осколками повреждено лицо. Следствие также начало проверку по факту происшествия. "В ходе проверочных мероприятий следствию предстоит установить, где подросток приобрел пиротехническую продукцию, а также дать оценку ее сертификации и качеству", - добавила Врадий.