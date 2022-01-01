СМИ: не менее 10 заключенных убиты при попытке побега из тюрьмы в Гаити

ГАВАНА, 1 января. /ТАСС/. По меньшей мере 10 заключенных были убиты в результате попытки побега из тюрьмы Круа-де-Буке на востоке столицы Гаити города Порт-о-Пренс. Как сообщает местный новостной портал Haiti 24 в субботу, четверо полицейских получили ранения.

Отмечается, что восемь преступников были ликвидированы на месте, еще двое скончались позже в больнице от полученных ран. При попытке совершения побега заключенные подожгли столовую и склад тюрьмы. В настоящий момент ситуация в учреждении взята под контроль, изъято несколько единиц огнестрельного оружия.