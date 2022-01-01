В Кабардино-Балкарии заблудилась группа туристов

МАХАЧКАЛА, 1 января. /ТАСС/. Группа туристов из пяти человек заблудилась в окрестностях города Тырныауз Кабардино-Балкарской республики (КБР), сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что группа отдыхающих из Москвы в количестве пяти человек вечером вышла на прогулку в окрестности г. Тырныауз. С наступлением темного времени суток отдыхающие не могут найти дорогу обратно в город. Группа зарегистрировала свой маршрут в МЧС России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет, угрозы жизни нет.

"Для оказания помощи выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве пяти человек и одной единицы техники", - добавили ГУ МЧС по региону.