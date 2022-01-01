Два человека погибли в ДТП с участием вахтового автобуса в ХМАО

ТАСС, 1 января. Автоавария с участием вахтового автобуса и легкового автомобиля произошла в субботу в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), в результате, по предварительным данным, два человека погибли, еще три человека пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Управления МВД России по ХМАО.

"По предварительным данным, ДТП произошло в районе дома 60 по улице Интернациональной в городе Нижневартовске в субботу вечером. Столкнулись легковой автомобиль Lexus и вахтовый автобус. В результате столкновения в Lexus двое взрослых погибли, три человека пострадали, включая ребенка 2012 года рождения", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что, по предварительным данным, в вахтовом автобусе пострадавших в результате ДТП нет. Сотрудники ГИБДД в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.