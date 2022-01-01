Погибшим при запуске фейерверка под Рязанью оказался полицейский из Москвы

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Погибший при запуске фейерверка в Захаровском районе Рязанской области мужчина был сотрудником отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УВД по Восточному административному округу Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Погибшим оказался подполковник полиции, старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий и незаконной игровой деятельности ОЭБиПК УВД по Восточному административному округу ГУ МВД по Москве", - сказал собеседник агентства.

В Новый год он со своей семьей запускал фейерверки на участке частного дома. Полицейский сам устанавливал пусковую установку, а во время запуска салюта произошел взрыв, в результате которого он получил травмы черепа и погиб на месте. Мужчина работал в полиции с 2003 года.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по Рязанской области сообщили ТАСС, что проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины 1984 года рождения, который получил травму при запуске фейерверка ночью 1 января. Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли пиротехнику и необходимые документы.