В Египте из-за непогоды погибли три человека

КАИР, 1 января. /ТАСС/. Занятия в школах отменены в шести провинциях Египта из-за непогоды, власти объявили там режим чрезвычайной ситуации. Как передает в субботу информационный портал Al Youm As Sabi, атмосферный фронт вызвал проливные дожди и сильные туманы в большинстве районов страны.

Учеба в школах отменена в воскресенье, которое станет первым рабочим днем после официального новогоднего выходного. Повсеместно усилены меры безопасности.

По данным министерства здравоохранения и народонаселения республики, три человека погибли в результате происшествий, спровоцированных непогодой. Так, сообщил официальный представитель Минздрава Хусам Абдель Гаффар, мужчина погиб в провинции Кафр-эш-Шейх от удара электрическим током, прикоснувшись к мокрым проводам. Еще один человек стал жертвой автоаварии на скользкой дороге. После дождя в Александрии рухнул двухэтажный дом, из-под завалов извлекли одного погибшего.

Тем временем на красноморский курорт Хургада в субботу обрушился град, а зеленые газоны и пальмы оказались в субботу покрыты снегом. Как рассказала ТАСС местная жительница Стефания, для не привыкших к таким погодными явлениям хургадинцам град размером с крупный горох стал полной неожиданностью. Снег с дождем вперемежку с градом доставил немало хлопот персоналу отелей и отдыхающим, которым приходилось проявлять максимальную осторожность на улице и территории гостиниц, где мраморные и каменные покрытия мгновенно превратились в скользкий каток. Приехавшие погреться под теплым солнцем иностранные туристы оказались не готовы к неожиданным холодам.

По данным метеобюро страны, провинция Красное море находится во власти атмосферного фронта, сильные ливневые дожди прошли в большинстве городов. Дожди испытывают на прочность и другой курортный регион страны - Синайский полуостров, а в высокогорных областях Синая ожидается снегопад. Под проливным осенним дождем встретили Новый год и жители египетской столицы, которые не припоминают такого в первые дни января. Непогода в Египте ожидается до конца недели.