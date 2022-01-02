Летевший в Челябинск самолет экстренно вернулся в Москву

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Самолет рейса Москва - Челябинск развернулся и совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за срабатывания датчика неисправности бортового компьютера. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет SSJ-100, вылетевший из Шереметьево в Челябинск, развернулся и совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за срабатывания датчика неисправности бортового компьютера", - сказал собеседник агентства.

Перед посадкой самолет сделал девять кругов недалеко от аэропорта, чтобы выработать топливо. Посадка прошла благополучно.