В Свердловской области произошел пожар в жилом доме

ТАСС, 2 января. По меньшей мере два человека пострадали в результате пожара в трехэтажном жилом доме в городе Сухой Лог Свердловской области. Пожар ликвидирован, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 22:30 (20:30 мск) поступило сообщение о пожаре по улице Милицейской в городе Сухой Лог. <...> Из дома были эвакуированы 40 человек. При пожаре пострадали два человека с симптомами легкого отравления продуктами горения", - говорится в сообщении. Пострадавшие отправлены в районную больницу. В ближайшей к дому школе развернут пункт временного размещения для жителей.

В тушении пожара были задействованы 50 человек и 15 единиц спецтехники. В настоящее время проводится проливка и разборка сгоревших конструкций, отмечает пресс-служба.