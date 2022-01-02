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Обновлено 

Источник: водитель попавшего в ДТП автобуса под Рязанью не справился с управлением

Предварительно, водитель уснул

ТАСС, 2 января. Водитель автобуса, который врезался в опору моста в Рязанской области, по предварительным данным, не справился с управлением. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и врезался в опору моста", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе региональной прокуратуры подтвердили данную информацию. "Водитель не справился с управлением. Предварительно, уснул", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что водитель погиб.

"По имеющейся предварительной информации, водитель автобуса погиб. Также установлено, что он был трезв", - сказал собеседник агентства.

По данным Госавтоинспекции Рязанской области, ДТП произошло в 05:45 мск возле села Вослебово Скопинского района. По предварительной информации, автобус "Неоплан" наехал на опору железнодорожного моста. Всего в автобусе находилось 49 пассажиров, погибли пятеро, еще 16 пострадали.

Теги
РоссияРязанская область
В Рязанской области произошло ДТП с автобусом
Погибли пять человек, пострадали - 21
В Рязанской области произошло ДТП с автобусом
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