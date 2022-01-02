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После ДТП в Рязанской области для пассажиров автобуса создали пункт временного размещения

В ПВР находятся 14 человек

ТАСС, 2 января. Пункт временного размещения (ПВР) открыт для пассажиров автобуса, который попал в ДТП в Рязанской области. Об этом сообщил в субботу ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Денис Арапов.

"В настоящий момент идет размещение пассажиров в пунктах временного размещения, часть пассажиров уже забрали родственники, кто-то уехал на попутках. Кому требовалась помощь, госпитализированы", - сказал он.

Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что в ПВР находятся 14 человек. Их готовятся отправить другим автобусом в Москву. Предварительно, оба водителя погибли.

По данным Госавтоинспекции Рязанской области, ДТП произошло в 05:45 мск возле села Вослебово Скопинского района. По предварительной информации, автобус "Неоплан" наехал на опору железнодорожного моста. Всего в автобусе находились 49 пассажиров, погибли пятеро, еще 21 пострадал.

Теги
РоссияРязанская область
В Рязанской области произошло ДТП с автобусом
Погибли пять человек, пострадали - 21
В Рязанской области произошло ДТП с автобусом
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