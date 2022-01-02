Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с автобусом в Рязанской области

ТАСС, 2 января. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сказали в пресс-службе.

В воскресенье в 05:45 мск на трассе "Каспий" возле села Вослебово в Рязанской области автобус "Неоплан" врезался в опору железнодорожного моста. Погибли пять человек, травмы различной степени тяжести получил 21 человек, включая двоих детей.