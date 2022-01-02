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Бастрыкин поручил доложить о проверке по ДТП с автобусом в Рязанской области

Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту ДТП с автобусом под Рязанью, сообщили в пресс-службе СК.

"Александр Иванович Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя следственного управления СК России по Рязанской области Маликову Д. В. доложить о комплексе проверочных мероприятий, проводимых по факту ДТП, произошедшего с участием пассажирского автобуса 2 января", - говорится в сообщении.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

В воскресенье в 05:45 мск на трассе "Каспий" возле села Вослебово в Рязанской области автобус "Неоплан" врезался в опору железнодорожного моста. Всего в автобусе находилось 49 пассажиров, погибли пятеро, травмы различной степени тяжести получил 21 человек, включая двоих детей.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияРязанская область
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