Бастрыкин поручил доложить о проверке по ДТП с автобусом в Рязанской области

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту ДТП с автобусом под Рязанью, сообщили в пресс-службе СК.

"Александр Иванович Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя следственного управления СК России по Рязанской области Маликову Д. В. доложить о комплексе проверочных мероприятий, проводимых по факту ДТП, произошедшего с участием пассажирского автобуса 2 января", - говорится в сообщении.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

В воскресенье в 05:45 мск на трассе "Каспий" возле села Вослебово в Рязанской области автобус "Неоплан" врезался в опору железнодорожного моста. Всего в автобусе находилось 49 пассажиров, погибли пятеро, травмы различной степени тяжести получил 21 человек, включая двоих детей.