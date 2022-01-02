Ребенок пострадал при запуске пиротехники в Нижегородской области

ТАСС, 2 января. Мальчик 2012 года рождения получил ожоги кистей рук в результате запуска пиротехники в городе Выксе Нижегородской области. Об этом говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"В городском округе Выкса 1 января из-за нарушений правил пожарной безопасности при запуске пиротехники пострадал ребенок 2012 года рождения. Залпом римской свечи мальчику обожгло руки", - отмечается в сообщении.

Выяснилось, что при запуске римской свечи произошла задержка вылета последнего заряда. Ребенок подошел к пиротехническому изделию, в результате оставшийся снаряд попал мальчику в руки.

Госпитализация ребенку не потребовалась. После осмотра медиками выксунской Центральной районной больницы ребенок с ожогами обеих кистей рук первой степени был направлен на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки в Нижегородской области зарегистрировано пять происшествий, связанных с использованием пиротехнических изделий. Трое жителей региона получили ожоги, еще двое пострадали из-за разрыва пиротехнического изделия. В результате один человек госпитализирован, еще четверо, в том числе мальчик 2012 года рождения, после осмотра врачами направлены на амбулаторное лечение.