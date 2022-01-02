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ДТП с автобусом в Рязанской области
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СК возбудил дело по факту ДТП с автобусом в Рязанской области

В результате аварии погибли пять человек
© МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил дело по факту ДТП с пассажирским автобусом в Скопинском районе Рязанской области. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба СК.

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"Следственными органами СК России по Рязанской области по факту дорожно-транспортного происшествия в Скопинском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о проведении проверки по факту ДТП. "В рамках расследования уголовного дела следователями будет установлено, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья", - отметили в СК.

Замглавы Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин направлен на место ДТП с автобусом в Рязанскую область, сообщается на сайте "МВД Медиа". "По решению руководства МВД России на место дорожно-транспортного происшествия в Рязанскую область для оказания помощи следственно-оперативной группе по установлению причин и обстоятельств произошедшего выехал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Евгеньевич Понарьин", - говорится в сообщении.

На месте продолжают работать сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства аварии.

2 января в районе села Вослебово Скопинского района водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Астрахань, столкнулся с опорой моста. По предварительным данным, в результате ДТП погибли пять человек и 22 пострадали.

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РоссияРязанская областьДТП с автобусом в Рязанской области
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