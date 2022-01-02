Массовая драка произошла на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Группа из 13 иностранных граждан подралась на юго-востоке столицы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"1 января около 05:00 в ОМВД России по району Текстильщики поступило сообщение о конфликте по адресу: Москва, улица Грайвороновская. Незамедлительно прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции установлена группа молодых людей - 13 человек, между которыми на бытовой почве произошел конфликт", - сказали в главке.

В драке три человека получили колото-резаные ранения, им оказана медицинская помощь. Задержаны 10 человек, на них составили протоколы по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания в России. Также возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.