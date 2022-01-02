Предварительной причиной пожара, повредившего дом на Урале, стало короткое замыкание

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Короткое замыкание является предварительной причиной пожара в жилом доме, где сгорела крыша, в городе Сухой Лог Свердловской области. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"Предварительной причиной возникновения пожара является короткое замыкание. Возгорание произошло в подъездах № 4, 5, 6, 7, в них расположена 21 квартира", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что дом трехэтажный, он построен в 1930 году, внутренние стены и перекрытия сделаны из дерева. Всего в доме семь подъездов, в которых расположены 38 квартир. Прокуратура проводит проверку.

Пожар произошел на площади 500 кв. м. Два человека с симптомами легкого отравления продуктами горения были отправлены в больницу, но от госпитализации отказались. В ближайшей к дому школе развернут пункт временного размещения для жителей.