В Москве задержали подозреваемого в убийстве в Новосибирске

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве подозреваемого в мошенничестве, позже выяснилось, что мужчина находился в розыске по подозрению в убийстве в Новосибирске в 2018 году. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По имеющейся информации, 1 декабря 2021 года подозреваемый принимал участие в получении обманным путем денежных средств в размере 300 тыс. рублей от пожилого мужчины. Злоумышленники сообщили пенсионеру, что его дочь якобы стала виновницей аварии. В ДТП пострадала девушка, на лечение которой требуется крупная сумма денег. Позже выяснилось, что никакой аварии не было, а звонил потерпевшему мошенник. В ходе дальнейшей отработки информации полицейскими установлено, что задержанный находится в федеральном розыске по подозрению в совершении убийства в Новосибирске летом 2018 года", - сказала она.

По ее словам, задержанный арестован, он находится в одном из столичных СИЗО, после проведения соответствующих процессуальных действий его передадут следственным органам Новосибирска.