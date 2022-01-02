Семья погибшего актера Большого театра просит дополнительную компенсацию в 1,5 млн рублей

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Заведующая коллективом мимического ансамбля Большого театра России нарушила должностную инструкцию и не проследила за актером Евгением Кулешом, который погиб под декорацией. К такому выводу пришла Комиссия по расследованию несчастного случая под руководством трудовой инспекции, признав актера виновным только на 10%.

"В действиях пострадавшего комиссия усматривает грубую неосторожность (10%). Миронова Е. Н. - заведующий коллективом мимического ансамбля Большого театра России - нарушила требования (должностной инструкции), выразившееся в недостаточном контроле за соблюдением Кулешом Е. С. трудовой и производительной дисциплины, а также за недостаточную организацию непрерывной и полноценной работы коллектива мимического ансамбля", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы семьи погибшего, сообщил ТАСС, что в связи с таким решением комиссии будет запрошена дополнительная компенсация от Большого театра в размере минимум 100 минимальных окладов - это примерно 1,5 млн рублей. "В этом случае выплаты суммарные превысят 5 млн рублей", - добавил адвокат. В конце декабря Фонд социального страхования РФ принял решение выплатить матери Кулеша 1 млн рублей. Ранее Большой театр выплатил ей 1 млн 50 тыс. рублей и компенсацию за похороны в 500 тыс. рублей.

В связи с несчастным случаем комиссия потребовала к 14 января провести внеплановый инструктаж с работниками мимического ансамбля, ужесточить контроль и разработать дополнительные мероприятия для недопущения появления артистов в театре в состоянии опьянения, а к 28 января - минимизировать риски травмирования работников декорациями и светом. Ранее комиссия признала актера виновным в инциденте, так как он был пьян. "Наша главная задача в том, чтобы такие случаи в театрах исключить. Служить в театрах должно стать безопасно, не оглядываясь на декорации", - прокомментировал адвокат поручения комиссии.

Артист театра 37-летний Евгений Кулеш 9 октября прошлого года получил травмы во время оперы "Садко", он скончался до приезда скорой помощи. В опере он отодвигал расположенный на сцене трон, в это время должна была начать спускаться декорация. Сам артист должен был пройти вперед к зрителям, но пошел не в ту сторону и попал под весившую 2 тонны декорацию, которая спускалась сверху.