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Азербайджанский пограничник застрелил троих сослуживцев

Госпогранслужба республики уточнила, что он бросил оружие и скрылся

ТАСС, 2 января. Сержант пограничной службы Азербайджана открыл огонь по своим сослуживцам, в результате погибли три человека. Об этом в воскресенье сообщила Госпогранслужба республики на своем сайте.

"2 января 2022 года около 18:00 на территории особой пограничной дивизии "Губадлы" Государственной пограничной службы сержант Авазлы Эльхан Мухаммад оглу по неизвестным причинам открыл огонь из служебного оружия и убил [трех] военнослужащих пограничной заставы <...>", - говорится в документе. После этого стрелок бросил оружие и скрылся с места происшествия.

В настоящий момент предпринимаются усилия по его поиску.

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