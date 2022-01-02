Двое детей погибли при пожаре в частном доме в подмосковной Шатуре

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Три человека, включая двоих детей, стали жертвами пожара в частном доме в подмосковной Шатуре, сообщает областная прокуратура.

"По предварительным данным, сегодня, 2 января 2022 года, в частном доме, расположенном в поселке Туголесский Бор городского округа Шатура, произошел пожар. В результате погибли три человека, в том числе двое детей", - говорится в сообщении ведомства.

Также пострадали взрослый и ребенок. Ведомство начало проверку по факту произошедшего.

Как уточнил источник агентства в медицинских службах, пострадал мальчик и его бабушка. Они находятся в тяжелом состоянии, у них 60% и 80% ожогов тела соответственно.