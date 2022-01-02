СМИ: на премьер-министра Гаити совершили покушение

ГАВАНА, 2 января. /ТАСС/. Неизвестные совершили неудачное покушение на жизнь премьер-министра Гаити Ариэля Анри во время празднований 218-летней годовщины независимости республики в городе Гонаив на севере страны. Об этом в воскресенье сообщает телеканал teleSUR.

По его данным, после выхода Анри из храма, где проходила служба по случаю праздника, поблизости раздалось несколько выстрелов. Охрана сразу отвела главу кабина в безопасное место, он не пострадал. Отмечается, что в результате перестрелки по меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения. Ряд торжественных мероприятий был отменен.

В конце декабря прошлого года вооруженные банды, действующие на территории Гаити, призвали премьера не приезжать на официальные мероприятия, а также совершили атаку с применением огнестрельного оружия на бригаду, устанавливающую сцену на главной площади города.

Агентства ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.