СМИ: в Афинах застрелили вора в законе из Грузии

АФИНЫ, 3 января. /ТАСС/. Выходец из Грузии застрелен в ночь с субботы на воскресенье в Афинах, его убийство считают результатом сведения счетов между различными группировками грузинской мафии. Об этом сообщил в воскресенье греческий телеканал Mega.

По его сведениям, 41-летний мужчина возвращался ночью домой со своей семьей, у самого дома, находящегося в столичном районе Мосхато, его застрелили на глазах его несовершеннолетней дочери и жены. Убийца выстрелил четыре или пять раз, в том числе сделал контрольный выстрел в голову. У входа в дом были найдены несколько гильз.

Сначала греческая газета Proto Thema сообщила, что убийство выходца из Грузии для сотрудников отдела по расследованию убийств греческой полиции является загадкой. Погибший значился безработным, но непонятно, откуда у него были деньги, чтобы жить в Греции, писало издание. В воскресенье телеканал Mega со ссылкой уже на грузинские СМИ сообщил, что погибший был членом грузинской мафии и, скорее всего, речь идет о сведении счетов между группировками из Кутаиси и Тбилиси.

Грузинские СМИ сообщили об убийстве в Афинах лидера кутаисской диаспоры воров в законе Шоты Тевдорадзе, известного как Шотико. "Убийство, вероятно, связано с конфликтами с другими членами мафии, в частности с отмыванием денег", - полагает телеканал.