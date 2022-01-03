СК возбудил дело по факту отравления алкоголем четырех человек в Подмосковье

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления алкоголем четырех человек в подмосковной Балашихе, трое из которых погибли. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту сбыта товаров и продукции, а также оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть трех человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", - сообщили в главке.

По предварительным данным, 2 января в квартире в Балашихе было обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти, из этой же квартиры в бессознательном состоянии был госпитализирован его знакомый. В ходе осмотра места изъята канистра со спиртосодержащей продукцией. Помимо этого, из другой квартиры в Балашихе госпитализированы еще двое: мужчина и женщина. Оба позже умерли в результате отравления неустановленным веществом. В результате осмотра их квартиры также изъяты канистры со спиртосодержащей продукцией.

"В ходе проведения первоначальных следственных действий предварительно установлено, что все канистры со спиртосодержащей продукцией приобретены погибшими в одном месте, - отметили в ведомстве. - Назначены судебно-медицинские и судебно-химическая экспертизы изъятых жидкостей. Проводятся допросы и осмотры. Устанавливаются место приобретения и поставщик алкогольной продукции".