Автодороги в районе Сахалинской области закрыли из-за метели и ограниченной видимости

ТАСС, 3 января. Автодороги в Невельском районе Сахалинской области закрыты до улучшения погодных условий, готовы подвижные пункты обогрева и стационарные пункты временного размещения. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

"В связи с ограниченной видимостью, метелью и невозможностью обеспечения безопасного движения автотранспорта, а также в целях недопущения чрезвычайных ситуаций с 08:00 (00:00 мск) 3 января закрыто движение для всех видов автотранспортных средств, за исключением высоко проходимой техники и дежурных служб для проведения аварийно-восстановительных работ, на трех участках автодорог: Невельск - Томари - Аэропорт Шахтерск, Невельск - Шебунино и Невельск - Огоньки", - говорится в сообщении.

Для безопасности на закрытых участках дорог задействованы посты ГИБДД. В готовности к применению находятся три подвижных пункта обогрева и четыре стационарных пункта временного размещения. Спасатели рекомендуют водителям воздержаться от поездок в указанном направлении и заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.

По данным Сахалинского УГМС, на юге в регионе ожидается небольшой, местами умеренный снег, ветер 9-14 м/с, на побережьях метель и ветер 15-20 м/с, температура составит минус 7-12 градусов.