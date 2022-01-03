Прокуратура Магадана выяснит причины отравления людей газом в маршрутном такси

ТАСС, 3 января. Прокуратура Магаданской области проводит проверку по факту отравления пассажиров маршрутного такси угарным газом, говорится в понедельник на сайте ведомства.

"По предварительным данным, 2 января 2022 года микроавтобус следовал по маршруту поселок Усть-Омчуг - город Магадан, в котором находились 10 человек. По пути следования в салоне транспортного средства скопился угарный газ, что привело к ухудшению самочувствия находящихся в нем людей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, от госпитализации граждане отказались", - говорится в сообщении.

Прокуратура Магадана выясняет обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверочных мероприятий находятся на контроле прокуратуры области, добавили в ведомстве.