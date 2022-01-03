Во Владивостоке восстановили отопление 10 домов после аварии на теплосетях

ТАСС, 3 января. Отопление десяти многоквартирных жилых домов, которое было нарушено во Владивостоке из-за аварии на тепловых сетях, восстановлено.

Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале Владивостокского предприятия электрических сетей.

"Восстановление подачи горячей воды, отопления", - говорится в сообщении. Отопление восстановлено в домах по адресам: ул. Стрельникова, 4, 5а, 6а, 8, 10, 12; ул. Крыгина, 1, 5, 6; ул. Самарская, 10а.

2 января из-за повреждения тепловой сети на время проведения ремонтных работ было ограничено горячее водоснабжение и центральное отопление вышеперечисленных домов.