В Омске отравились девять детей

ОМСК, 3 января. /ТАСС/. Прокуратура Омской области проводит проверку по факту госпитализации в Омске с подозрением на отравление парами хлора девяти несовершеннолетних после посещения спортивно-оздоровительного центра. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратурой Кировского округа Омска организована проверка по информации медицинского учреждения о госпитализации в ночное время 9 несовершеннолетних с подозрением на отравление парами хлора после посещения 2 января текущего года одного из спортивно-оздоровительных центров в Омске", - говорится в сообщении.

Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что несколько семей в воскресенье вечером отдыхали в спортивно-оздоровительном комплексе "Райская лагуна". Под утро девять несовершеннолетних поступили в медицинские учреждения Омска с признаками отравления хлором. Все они госпитализированы, трое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, шесть - в легком состоянии. Также одна женщина осталась дома на амбулаторном лечении.

В пресс-службе Минздрава Омской области журналистам уточнили, что часть пострадавших будет выписана уже в понедельник, некоторые, по прогнозам медиков, - в течение двух дней.

На место происшествия выехал прокурор Кировского округа Омска. В ходе проверки будет дана оценка соответствия оказываемых организацией услуг установленным требованиям, в том числе санитарно-эпидемиологическим.