Родственники погибших и пострадавшие в ДТП под Рязанью получат страховые выплаты

ТАСС, 3 января. Родственники погибших и пострадавшие в ДТП в Рязанской области, где в воскресенье из-за столкновения пассажирского автобуса "Неоплан" с опорой железнодорожного моста погибли пять человек и пострадали еще 22, могут получить страховые выплаты. Об этом сообщается на сайте национального союза страховщиков ответственности.

"Иждивенцы погибших и пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Рязанской области, могут рассчитывать на страховые выплаты от СПАО "Ингосстрах". Иждивенцы, а при их отсутствии родственники, и пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Рязанской области, могут рассчитывать на выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП)", - говорится в сообщении.

В страховой компании подтвердили наличие действующего договора и готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым.

"Размеры выплат зависят от вида травмы и степени ее сложности. Например, за переломы конечностей - от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальная травма - ушибы или ссадины - оценивается в 1 тыс. рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей. Размер выплаты в связи с гибелью пассажира составляет 2 млн 25 тыс. рублей по каждому погибшему", - отмечается в сообщении.