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У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,0

Эпицентр находился в 56,7 км к востоку от береговой линии уезда Хуалянь, а очаг залегал на глубине 19,4 км под морским дном

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в понедельник в Тихом океане к востоку от побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба этого острова, зарегистрировавшая подземные толчки в 17:46 по местному времени (12:46 мск).

Их эпицентр находился в 56,7 км к востоку от береговой линии уезда Хуалянь, а очаг залегал на глубине 19,4 км под морским дном.

Колебания почвы ощущались в целом ряде городов и уездов в северо-восточной части острова, включая административный центр Тайбэй. Данные о жертвах и разрушениях к этому часу не поступали.

Тайвань с населением свыше 23 млн человек расположен в Тихом океане на стыке двух тектонических плит. Восточная часть острова считается одной из наиболее сейсмически опасных зон в Азии.

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