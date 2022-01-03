Число пострадавших при пожаре в Томской области увеличилось до семи

ТОМСК, 3 января. /ТАСС/. Число пострадавших при пожаре в двухэтажном многоквартирном деревянном доме в Каргасокском районе Томской области увеличилось с четырех до семи человек, еще один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Томской области.

Ранее региональное ГУ МЧС сообщило, что в результате пожара были госпитализированы четыре человека с отравлением продуктами горения.

"По предварительной информации, 3 декабря 2021 года в утреннее время произошел пожар в 12-квартирном доме в п. Геологический Каргасокского района. Все жильцы дома эвакуированы, семь человек доставлены в медицинское учреждение, один собственник жилья погиб", - сообщила прокуратура.

В пресс-службе областной прокуратуры ТАСС уточнили, что тело погибшего было обнаружено на месте пожара сотрудниками МЧС. Из семи пострадавших шесть человек медики планируют направить на амбулаторное лечение. Надзорное ведомство по факту пожара организовало проверку, в ходе которой будут установлены причины пожара и дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме с 12 квартирами поступило в понедельник в 08:03 (04:03 мск). На момент прибытия пожарных из квартиры на втором этаже шел густой дым, было сильное задымление в подъезде. Газодымозащитная служба эвакуировала по лестничным маршам и через окна 12 человек, включая трех детей.

Общая площадь пожара составила 40 кв. метров. Огонь повредил в двухкомнатной квартире стены и мебель. Возгорание, которое тушили девять человек и две единицы техники, было ликвидировано в 09:25 (05:25 мск).