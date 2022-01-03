Полиция установила жителя Сочи, стрелявшего в воздух из охолощенного автомата

СОЧИ, 3 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили жителя Сочи, который на одной из улиц города стрелял в воздух из охолощенного автомата. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

"Сотрудниками полиции установлен мужчина, который произвел выстрелы в воздух из охолощенного оружия на одной из улиц города Сочи. Им оказался 35-летний местный житель. В ходе досмотра у него изъят и направлен на экспертизу светошумовой охолощенный автомат", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.