В Москве задержаны двое за сбыт поддельных медотводов от вакцинации против коронавируса

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве двоих женщин, которые подозреваются в изготовлении и продаже поддельных справок медицинского отвода от вакцинации против коронавируса. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в ходе проверочной закупки возле станции метро "Октябрьское поле" оперативники купили справку о наличии противопоказаний к проведению вакцинации, якобы выданную врачебной комиссией одной из столичных поликлиник. Женщина, которая доставила документ, пояснила, что работает курьером. В ходе исследования выяснилось, что данная справка поддельная.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых в изготовлении и сбыте фиктивных справок о наличии противопоказаний к вакцинации. Ими оказались ранее неоднократно судимая 50-летняя женщина и ее 25-летняя сообщница", - сказала Волк. По предварительной информации, злоумышленницы предлагали свои услуги в одном из популярных мессенджеров. Они получали заказы на изготовление различных медицинских документов, самостоятельно заполняли бланки и ставили на них фальшивые печати, а затем через различные курьерские службы доставляли клиентам. Стоимость одной подделки составляла 5 000 рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела об изготовлении и сбыте поддельных документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ), фигуранткам может грозить до двух лет лишения свободы. "В ходе обыска, проведенного по адресу проживания подозреваемых, изъято свыше 20 печатей и штампов различных лечебных учреждений, десятки медицинских справок и заключений, компьютерная техника, носители информации и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - добавила представитель ведомства.

В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.