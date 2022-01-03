Три человека пострадали при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Башкирии

ТАСС, 3 января. Маршрутная "Газель" и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Башкирии. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили в понедельник журналистам в ГУ МЧС России по республике.

Сообщение об аварии в Благовещенском районе на трассе Уфа - Бирск - Янаул поступило в 14:45 мск. "Произошло ДТП с участием маршрутного автобуса марки "Газель" и легкового автомобиля Volkswagen. В результате ДТП погибших нет, пострадали три человека", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших ребенок и взрослый из иномарки и пассажир "Газели". Их госпитализируют в Уфу в удовлетворительном состоянии. Всего в автобусе находились 16 человек, включая водителя. Пассажиры уехали в Благовещенск на попутном транспорте.