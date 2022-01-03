Россияне пострадали в ДТП в Белоруссии

МИНСК, 3 января. /ТАСС/. Экскурсионный автобус, в котором находились 40 граждан Российской Федерации, столкнулся в Витебской области с автомобилем, в результате чего его водитель машины погиб, а пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил в понедельник Следственный комитет Белоруссии.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо детей", - отмечается в сообщении следственного ведомства.

По данным следствия, в понедельник на 120 км автодороги М-8 граница Российской Федерации - Витебск - Гомель - граница Украины, водитель автомобиля Renault при обгоне выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскурсионным автобусом. "Установлено, что в автобусе находились 42 человека, среди них 40 - граждане Российской Федерации, которые приехали на экскурсию", - проинформировали в СК.

По информации ведомства, в настоящий момент сотрудники оперативных служб проводят осмотр места происшествия. Следственным управлением СК по Витебской области возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" Уголовного кодекса Белоруссии.