Три человека пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей под Калугой

ТАСС, 3 января. Пять легковых автомобилей столкнулись в Мещовском районе Калужской области, в результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы управления ГИБДД по Калужской области.

"По предварительным данным, [в ДТП] пострадали три человека", - сказал он.

Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, авария произошла в 13:11 мск на 216-м км автодороги М-3 "Украина". Столкнулись автомобили ВАЗ-2108, Nissan, ВАЗ-2111, Volkswagen и Mitsubishi. "Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 12 человек и 4 единицы техники", - сообщается на сайте ведомства.

Как пояснили в пресс-службе Управления ГИБДД по региону, на этом участке трассы произошло два ДТП: сначала водитель Volkswagen не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ, а после этого проезжавший мимо Mitsubishi тоже выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan и ВАЗ. В результате пострадали водитель и пассажир ВАЗ, а также водитель Mitsubishi.