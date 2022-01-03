Что известно о ДТП с россиянами в Белоруссии

Экскурсионный автобус, в котором находились 40 россиян, столкнулся с автомобилем Renault в Витебской области Белоруссии. В результате водитель легкового автомобиля погиб, а более 40 пассажиров автобуса получили травмы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.
ТАСС собрал главное, что известно об аварии на данный момент.
Что произошло
- ДТП произошло 3 января на 120 км автодороги М-8 "граница Российской Федерации - Витебск - Гомель - граница Украины".
- По данным белорусского СК, водитель автомобиля Renault при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с экскурсионным автобусом.
- В автобусе находились 42 человека, среди них 40 россиян, которые приехали на экскурсию.
- Всего пострадал 41 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, 18 получили ранения средней тяжести, остальные - легкой степени.
- СК Белоруссии сообщил, что среди пострадавших - четверо детей, об их состоянии пока не сообщается.
- В результате ДТП погиб один человек - это водитель Renault. Водитель экскурсионного автобуса госпитализирован.
- Все пострадавшие находятся в областной клинической больнице Витебска, им оказывают помощь.
Последствия
- В СК Белоруссии сообщили, что сотрудники оперативных служб осматривают место происшествия.
- Следователи в Витебской области возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" Уголовного кодекса Белоруссии.
- Российские дипломаты уточняют информацию о ДТП, находясь на связи с белорусскими ведомствами, сообщил ТАСС пресс-секретарь российской дипмиссии в Белоруссии Алексей Маскалев.