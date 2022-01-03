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В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Белоруссии

Их жизням ничего не угрожает

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Жизни пострадавших в ДТП в Витебской области россиян вне опасности, им оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом в понедельник журналистам сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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"Минздрав России находится в тесном контакте с белорусскими коллегами, оказывающими медицинскую помощь россиянам, пострадавшим в ДТП с автобусом в Белоруссии. Жизнь пострадавших вне опасности, вся необходимая помощь оказывается им в полном объеме", - сказал он.

По данным Минздрава Белоруссии, шесть россиян, пострадавших в ДТП, находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, всего пострадал 41 пассажир, 18 находятся в состоянии средней тяжести, остальные - легкой степени. Пострадавшие в ДТП в Белоруссии граждане РФ госпитализированы в Витебскую областную больницу.

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