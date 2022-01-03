Три человека пострадали при столкновении трех машин в Нижегородской области

ТАСС, 3 января. Три автомобиля столкнулись на трассе в Нижегородской области, в аварии травмы получили три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Около 15:40 мск на 82-м км автодороги Поветлужье: Нижний Новгород - Йошкар-Ола произошло ДТП с участием трех автомобилей "Лады Ларгус", Ford и "Лады Калины". В результате ДТП три человека пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель "Лады Ларгус" при обгоне не справился с управлением и столкнулся с другими авто.