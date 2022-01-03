Два человека погибли в результате ДТП в КБР

НАЛЬЧИК, 3 января. /ТАСС/. В результате ДТП в Кабардино-Балкарии погибли два человека, еще четверо получили травмы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД по региону.

На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии в Урванском районе.

"По предварительной информации, два человека погибли, в лечебное учреждение доставлены четыре участника автомобильной аварии", - говорится в сообщении.

Авария произошла в понедельник, 3 января, в 17:30 мск на 17-м км автодороги Старый Черек - Сукан-Суу в Урванском районе вблизи села Зарагиж. Столкнулись автомашины ВАЗ-2112 и ВАЗ-21099.

"По предварительной информации, водитель ВАЗ-2112, 38-летний местный житель, двигался со стороны села Зарагиж в направлении села Псыгансу, водитель второго автомобиля, 40-летний мужчина, с четырьмя пассажирами двигался во встречном направлении. В результате происшествия травмы, несовместимые с жизнью, получили два пассажира ВАЗ-21099 - 79-летняя женщина и 64-летний мужчина. Оба водителя и два пассажира ВАЗ-21099 доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП. "На месте работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Урванскому району, экипаж ДПС", - добавили в ведомстве.