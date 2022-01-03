Украинского режиссера Лавренчука арестовали в Италии по запросу России о его экстрадиции

КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Гражданин Украины, главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук взят под стражу в итальянском Неаполе по запросу России о его экстрадиции. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Сейчас украинец находится под стражей, ему предоставили адвоката", - сказал Николенко изданию "Общественное". По его словам, избранная судом в Неаполе мера пресечения будет действовать в период рассмотрения российского запроса об экстрадиции.

Как заверил пресс-секретарь МИД, генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает Лавренчуку консульскую помощь. Николенко уточнил, что 31 декабря украинца посетил консул и оценил условия его содержания под стражей как приемлемые, а состояние здоровья назвал удовлетворительным.

По информации куратора инициативной группы в поддержку режиссера Марианны Гудич-Палий, российская сторона инкриминирует режиссеру финансовые нарушения, совершенные им на территории РФ восемь лет назад. Куратор сообщила, что главный режиссер оперы был задержан в Неаполе перед транзитной пересадкой во Львов. Лавренчук находится под стражей в Италии с 17 декабря, но согласие на обнародование этой информации его семья и окружение дали только сейчас. В настоящее время идет рассмотрение запроса России об экстрадиции украинца в РФ.