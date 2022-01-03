Автобус с 40 пассажирами съехал в кювет в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Рейсовый автобус, в котором находились 40 пассажиров, съехал в кювет на автодороге Екатеринбург - Серов в Свердловской области. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

"На 240-м км автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов водитель рейсового автобуса № 846 Краснотурьинск - Екатеринбург не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левый кювет. В автобусе находилось 40 пассажиров, никто из них не пострадал. Автобус не получил механических повреждений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажиров доставили до Екатеринбурга водители попутного транспорта.

"Автобусом управляли два водителя. Перед выездом они прошли медицинский осмотр и предрейсовый осмотр автобуса. Пассажирский транспорт был в пути три часа. Первый мужчина-водитель 1986 года рождения управлял автобусом два часа, затем в поселке Евстюниха водители поменялись, и спустя час произошел съезд в кювет", - говорится в сообщении.