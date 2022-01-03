Два человека погибли от отравления угарным газом в Тульской области

ТАСС, 3 января. Два человека погибли из-за отравления угарным газом в многоквартирном доме в Ефремовском районе Тульской области, начата проверка. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Тульской области.

"По предварительной информации, 3 января 2022 года в квартире <...> дома № 1 деревни Большие Медведки Ефремовского района Тульской области двое человек отравилась угарным газом. Прокуратура Тульской области организовала проверку по факту смертельного отравления двух человек угарным газом", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы прокуратуры по региону, проверку также проводят сотрудники следственного управления СК по Тульской области, в результате будет дана оценка работе газовой службы и управляющей компании при обслуживании газового оборудования.

Как добавили в пресс-службе следственного управления СК по Тульской области, погиб мужчина 1976 года рождения и женщина 1962 года рождения. "В ходе осмотра квартиры установлено, что в помещении, где находились пострадавшие, работал газовый отопительный котел. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, в том числе исправность и правильность эксплуатации газового оборудования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.