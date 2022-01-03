Взятый под стражу в Италии режиссер Лавренчук был заочно арестован в РФ за мошенничество

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук, которого взяли под стражу итальянские власти, ранее был заочно арестован судом в Москве по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в Таганском районном суде столицы, который и принял решение о заочном аресте.

"Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Лавренчука Евгения Викторовича, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере)", - сказали в суде, не уточнив, какие претензии предъявляются к украинскому деятелю культуры. Решение о заочном аресте было принято в июле 2020 года.

Ранее сообщалось, что гражданин Украины Евгений Лавренчук взят под стражу в Неаполе по запросу России о его экстрадиции.

По информации куратора инициативной группы в поддержку режиссера Марианны Гудич-Палий, российская сторона инкриминирует ему финансовые нарушения, совершенные им на территории РФ восемь лет назад. Куратор сообщила, что Лавренчук был задержан в Неаполе перед транзитной пересадкой в Львов. Лавренчук находится под стражей в Италии с 17 декабря, но согласие на обнародование этой информации его семья и окружение дали только сейчас. В настоящее время идет рассмотрение запроса России об экстрадиции украинца в РФ.