Два человека погибли при пожаре в квартире на юге Москвы

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Два человека погибли во время пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Один из них выпрыгнул из окна, спасаясь от огня. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар произошел в двухкомнатной квартире на пятом этаже многоэтажного жилого дома на Кавказском бульваре, 46, корпус 2. Площадь возгорания составила 20 кв. м. Всего погибли два человека, один из них был обнаружен при разборе завалов, другой погиб после того, как выпрыгнул из окна, спасаясь от огня", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что горели личные вещи и мебель, квартира сильно захламлена. В данный момент пожар потушен.