У японских островов Огасавара произошло землетрясение магнитудой 6,3

ТОКИО, 4 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано во вторник в районе островов Огасавара, расположенных в 1,2 тыс. км к югу от Токио. Об этом сообщило метеорологическое управление Японии.

По его сведениям, эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане рядом с островом Титидзима с населением около 2 тыс. человек. Очаг залегал на глубине примерно 70 км под океанским дном. Угроза цунами не объявлялась.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщается. Метеорологи предупреждают о повторных толчках в этом районе в течение недели.

Летом прошлого года недалеко от островов Огасавара произошло извержение подводного вулкана. В воду попало от 300 млн до 1 млрд тонн магмы. Это привело к образованию пемзы, которую прибило к побережью южной префектуры Окинава и ряда других регионов Японии.