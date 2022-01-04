Самолет Ryanair экстренно сел во Франции из-за возможного пожара на борту

ТАСС, 4 января. Самолет авиакомпании Ryanair, следующий из английского города Манчестер в португальский город Фару, совершил экстренную посадку в городе Брест (департамент Финистер) на западе Франции после сообщений о возгорании на борту. Об этом в понедельник сообщила газета The Sun.

По ее данным, самолету пришлось отклониться от маршрута из-за паники среди пассажиров. Согласно расписанию, он должен был прибыть в пункт назначения в 21:30 по местному времени (00:30 мск). В аэропорту Бреста на взлетно-посадочной полосе самолет ожидали несколько пожарных машин. Правоохранители помогли пассажирам сесть в автобус до терминала. Информация о пожаре пока не подтверждена.

Власти не уточнили, придется ли пассажирам сдать ПЦР-тест или уйти на изоляцию.

Во Франции с 18 декабря ужесточен санитарный контроль для всех, кто въезжает на территорию республики из Великобритании. Все прибывающие должны регистрироваться через специальное приложение и уходить на семидневную самоизоляцию. Выйти из изоляции можно уже через два дня, если сдан отрицательный тест на коронавирус через 48 часов после въезда во Францию.