У побережья Тайваня зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло во вторник у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба этого китайского острова.

Подземные толчки ощущались на территории уездов Илань и Хуалянь. Их эпицентр находился в 52 км от береговой линии, а очаг залегал на глубине 18 км под морским дном. Данных о жертвах и разрушениях к этому часу не поступало.

Специалисты прогнозируют повышенную сейсмическую активность в данном районе после произошедшего там в понедельник землетрясения магнитудой 6,0. Оно ощущалось во многих районах острова, но не имело последствий.

Тайвань с населением свыше 23 млн человек расположен в Тихом океане на стыке двух тектонических плит. Восточная часть острова считается одной из наиболее сейсмически опасных зон в Азии.