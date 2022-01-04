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У побережья Тайваня зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1

Специалисты прогнозируют повышенную сейсмическую активность в регионе

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло во вторник у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба этого китайского острова.

Подземные толчки ощущались на территории уездов Илань и Хуалянь. Их эпицентр находился в 52 км от береговой линии, а очаг залегал на глубине 18 км под морским дном. Данных о жертвах и разрушениях к этому часу не поступало.

Специалисты прогнозируют повышенную сейсмическую активность в данном районе после произошедшего там в понедельник землетрясения магнитудой 6,0. Оно ощущалось во многих районах острова, но не имело последствий.

Тайвань с населением свыше 23 млн человек расположен в Тихом океане на стыке двух тектонических плит. Восточная часть острова считается одной из наиболее сейсмически опасных зон в Азии.

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