На юге Китая в результате схода оползня погибли пять человек

ПЕКИН, 4 января. /ТАСС/. Как минимум пять человек погибли и трое пострадали, еще девять числятся пропавшими без вести в результате схода оползня в провинции Гуйчжоу на юге Китая. Об этом сообщило во вторник Центральное телевидение Китая.

По его данным, ЧП произошло в ходе проведения строительных работ в городе Хуацзе, расположенном примерно в 150 км к северо-западу от административного центра региона города Гуйяна. Для проведения спасательных работ власти мобилизовали порядка 720 человек.

Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. Полиция уточняет детали происшествия, ведется следствие.