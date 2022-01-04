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На юге Китая в результате схода оползня погибли пять человек

ЧП произошло в ходе проведения строительных работ в городе Хуацзе

ПЕКИН, 4 января. /ТАСС/. Как минимум пять человек погибли и трое пострадали, еще девять числятся пропавшими без вести в результате схода оползня в провинции Гуйчжоу на юге Китая. Об этом сообщило во вторник Центральное телевидение Китая.

По его данным, ЧП произошло в ходе проведения строительных работ в городе Хуацзе, расположенном примерно в 150 км к северо-западу от административного центра региона города Гуйяна. Для проведения спасательных работ власти мобилизовали порядка 720 человек.

Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. Полиция уточняет детали происшествия, ведется следствие.

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