Присяжные признали основательницу компании Theranos виновной в обмане инвесторов

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Присяжные на заседании суда в Сан-Хосе (штат Калифорния) в понедельник признали основательницу биотехнологической компании Theranos Элизабет Холмс виновной по четырем пунктам обвинений в мошенничестве с целью обмана инвесторов. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Присяжные при этом признали Холмс невиновной еще по семи статьям обвинений, связанным с мошенничеством и обманом инвесторов и пациентов. Впрочем, по тем обвинениям, где она признана виновной, ей и так грозит до 20 лет лишения свободы, а также выплата до $250 тыс. компенсаций по каждому из четырех пунктов. Дата вынесения приговора будет назначена позднее.

В 2003 году Холмс - на тот момент 19-летняя студентка Стэнфордского университета - основала биотехнологическую компанию Theranos. Годом ранее она получила стипендию на исследовательский проект. Она бросила учебу, убедив своего профессора химической инженерии Ченнинга Робертсона использовать деньги для разработки инновационной системы анализа крови. Идея Холмс состояла в том, чтобы создать устройство, которое сможет проводить десятки анализов и диагностировать сотни заболеваний по одной капле крови, взятой из пальца.

Идея оказалась привлекательной для инвесторов. Капитализация Theranos быстро росла, компания стала одной из ведущих в Кремниевой долине, Холмс сравнивали со Стивом Джобсом, Илоном Маском и Марком Цукербергом. Однако в 2015 году выяснилось, что микроколичественный анализатор Edison не работал. На Холмс подали в суд за мошенничество и обман инвесторов. Компания быстро обесценилась и перестала существовать.