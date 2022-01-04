Около поселка Стрелка на севере Красноярского края уровень воды в Енисее поднялся на 1 м

КРАСНОЯРСК, 4 января. /ТАСС/. Подъем уровня воды в Енисее почти на 1 м зафиксирован в районе поселка Стрелка городского округа Лесосибирск на севере Красноярского края. Подготовлены пункты временного размещения, говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы Лесосибирска.

"Уровень воды на реке Енисее в пгт. Стрелка составляет 795 см. <…> Пункты временного размещения, а также силы и средства для возможной ликвидации ЧС подготовлены", - говорится в сообщении. По данным экстренных служб уровень подъема воды составляет за сутки 93 см, при этом в последние четыре часа подъем воды не фиксировался.

Как уточнили ТАСС в ЕДДС, критический уровень составляет 830 см. ПВР рассчитаны на 30 человек.

Поселок Стрелка находится у места впадения Ангары в Енисей на севере края. В поселке проживают 4,6 тыс. человек. Населенный пункт включен в состав Лесосибирска, находящегося на другом берегу Енисея.